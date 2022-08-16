ÖSYM, son başvuru günü 15 Ağustos olarak belirlenen 2022 KPSS Ön Lisans başvurularının 16 Ağustos gününe kadar uzatıldığını açıkladı.

Adaylar, başvurularını bugün saat 23.59'a kadar yapabilecek.

2022 KPSS Ön Lisans başvurusu nasıl yapılır?

Başvurular elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapılabilecek.

2022 KPSS Ön Lisans başvurusu için tıklayınız.

KPSS Ön Lisans geç başvuru günü 2022 ne zaman?

KPSS Ön Lisans başvuruları bugün saat 23.59'te sona erecek. KPSS Ön Lisans başvuru gününü kaçıranlar ise 23 Ağustos 2022 ve 24 Ağustos 2022 geç başvuru tarihlerinde başvurularını yapabilecekler.