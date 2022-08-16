Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 07:11Son Güncelleme: Kaynak: RT
Rusya: İngiliz casus uçağı hava sahamızı ihlal etti
[Temsili fotoğraf: AP]
Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'ye ait RC-135 tipi bir casus uçağın Murmansk yakınlarındaki Barents Denizi'nde hava sahası ihlali yaptığını duyurdu.
Bakanlık, söz konusu ihlalin ardından MiG-31 tipi bir Rus uçağının, casus uçağa eşlik etmek bölgeye gönderildiğini açıkladı.
İlgili açıklamaya göre, İngiliz uçağı, ihlali sonlandırmaya zorlandı.
Moskova, olay yerinin, ülkenin batısındaki Murmansk'ın doğusunda yer alan Svyatoy Nos olduğunu duyurdu.
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