Haber Giriş: 15 Ağustos 2022 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi hastane kavşağında Hasan Oğuz'un kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile Cemile Oğuz yaralandı.
112 Acil servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Oğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
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