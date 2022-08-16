Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da boğulmak üzere olan kişi son anda kurtarıldı
Bursa'da denizde boğulmak üzere olan bir kişi, cankurtaranların yardımıyla son anda kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Mudanya ilçesi Eşkel Sahili'nde, ismi öğrenilemeyen bir kişi denizde boğulmaya başlayarak çırpındı.
Şahsın çırpındığını gören cankurtaranlar, boğulan kişinin yanına giderek kıyıya çıkardı.
Boğulan kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Bursa
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