Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da parkta ölü bulundu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin parktaki bankta cansız bedeni bulundu.
Türkocağı Mahallesi'ndeki parkta bulunan bankta, bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Mehmet Özşahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Özşahin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Haberler
- 10:52
- 10:45
- 10:54
- 10:40
- 10:41
Sıradaki Haber
2022 KPSS Ön Lisans başvurusu için son gün ne zaman? KPSS Ön Lisans genç başvuru günü 2022...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz