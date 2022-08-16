Eskişehir şehir çöplüğünde sokak hayvanlarını beslemek üzere alana giden Kemal Aybars, yaralı bir leylek gördü.

Kursağında çöp kalıntıları bulunan ve iki gözü kör olan leyleği aracına alan Aybars, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.

Leyleğin tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildiği öğrenildi.

Hayvansever vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleğin tekrar gökyüzüne kavuşacağı günü bekliyor.