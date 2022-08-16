Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kursağında çöp kalan leylek tedavi altına alındı
[Fotograf: İHA]
Eskişehir şehir çöplüğünde, kursağında çöp kalıntısı olan ve gözleri görmeyen leylek tedavi altına alındı.
Eskişehir şehir çöplüğünde sokak hayvanlarını beslemek üzere alana giden Kemal Aybars, yaralı bir leylek gördü.
Kursağında çöp kalıntıları bulunan ve iki gözü kör olan leyleği aracına alan Aybars, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Eskişehir Şube Müdürlüğü’ne teslim etti.
Leyleğin tedavisi için Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildiği öğrenildi.
Hayvansever vatandaş, yaralı halde bulduğu leyleğin tekrar gökyüzüne kavuşacağı günü bekliyor.
Etiketler: Eskişehir
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