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Güncel
İHA 20.05.2023 10:24

Rize’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Rize’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Rize Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs kutlamaları saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Rize’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı

Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Yıldız'ın konuşmasının ardından şiir okundu.

Program müzik konserinin ardından tiyatro gösteri ile devam etti. Parkur dalından olan sporcular yeteneklerini sergiledikten sonra Arhavi folklor ekibinin yaptığı halk oyunları oynandı.

Program Rize Valisi Kemal Çeber'e ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'e atma türkü atılmasının ardından sona erdi. Gürhan Yıldız yaptığı konuşmada, “Atatürk’ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı 19 Mayıs 1919 tarihidir. Bu tarihi ile birlikte Türk milleti kendi mahfuz talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret altında var olamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm Dünyaya haykırmıştır. Bugünde vazgeçilmez güç kaynağımız millet irademizdir. Bunun yaşatılması için hepimize ve özellikle Atatürk’ün 19 Mayıs’ı emanet ettiği siz gençlere büyük görev düşmektedir” dedi. 

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