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Güncel
İHA 20.05.2023 10:04

Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına Togg damga vurdu

Gümüşhane’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde sergilenen yerli otomobil Togg vatandaşların ilgisini çekti.

Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına Togg damga vurdu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gümüşhane’de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına Togg damga vurdu



İlk olarak Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Vatandaşların ve öğrencilerin yoğun katılım sağladığı yürüyüşte, kortejin en önünde atlar ve 29 TOG 001 plakalı yerli otomobil Togg yer aldı. Gümüşhaneliler yerli otomobil Togg’u milli bayram kutlamalarında görmenin heyecanını yaşarken geçit töreninin ardından kutlamaların yapılacağı 15 Temmuz Zafer Meydanı’na park edilen yerli otomobil, yabancı uyruklu üniversite öğrencilerinin de ilgisini çekti.

“Arkada atlar önde Togg ülkemizin değerlerini görmek bizi mutlu etti”

Yerli otomobil Togg’u çok beğendiğini dile getiren Melih Hilmi Bayrak, “Gösteri için geldik, arabayı da gördük çok güzel cidden. Devletimizden Allah razı olsun, içerisine de bindik. İç konsolu olsun, tasarımı olsun her şeyi çok güzel arabanın. Görünce gururlandık. Arkada atları gördük, önde de arabayı gördük gerçekten gururlandık. Ülkemizin değerlerini görmek mutlu etti bizi” diye konuştu.

“Elektrikli ve daha rahat çok güzel olmuş”

Gümüşhane Üniversitesi’nde eğitim gören Çadlı Ahmet Salih Zekeriya, “Evet çok güzel bir araba. Elektrikli ve daha rahat çok güzel olmuş. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum” dedi.

Gümüşhane’de 19 Mayıs kutlamalarına Togg damga vurdu



Kortej yürüyüşünün ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 15 Temmuz Zafer Meydanı’nda kutlama programı gerçekleştirildi. Gümüşhane Vali Vekili Ali Recai Yerlikaya ve il protokolünün katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından milli sporcular tarafından Vali Vekili Yerlikaya’ya Türk bayrağı takdim edildi. Kutlamalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen spor gösterileri, halk oyunları, serbest spor etkinlikleriyle devam ederken, Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinliklerle gün boyu sürecek.

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