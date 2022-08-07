AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Güreş Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bak, ekim ayı içerisinde hizmete girmesi planlanan eğitim merkezini ziyaret ederek Gençlik ve Spor İl Müdürü Gürhan Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Bak, son 20 yılda Türkiye'de adeta bir spor tesisi devrimi yaşandığını söyledi.

Rize'nin de dört bir yanında modern spor tesisleri yükselmeye devam ediyor

Türkiye'nin her köşesinde olduğu gibi Rize'nin de dört bir yanında modern spor tesislerinin yükselmeye devam ettiğini belirten Bak, "İnşallah Rize Güreş Kamp Eğitim Merkezimiz açıldığında ülkemizin en nadide tesislerinden biri olacak ve buralardan nice şampiyon sporcular çıkacak. Türk sporuna ve Rize'mize şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

2 bin 115 metrekare alana inşa edilen eğitim merkezi, 22 oda, 62 yatak kapasiteli konaklama imkanı, 6 güreş müsabaka minderli spor salonu, sauna, şok havuzu, kondisyon merkezi, toplantı salonu ve antrenör odaları ile Türkiye'nin en gözde eğitim merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Rize Güreş Eğitim Merkezi'nde, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları ile Sporcu Eğitim Merkezi sporcularının çalışmalarının yanı sıra güreş milli takımı kamplarının da yapılması planlanıyor.