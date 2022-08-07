Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya'da çeşitli suçlardan yakalanan 55 kişi tutuklandı
[Fotograf: İHA]
Konya’da polisin düzenlediği geniş çaplı operasyonda yakalanan, hakkında hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 65 kişiden 55'i tutuklandı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde Konya il merkezinde 40 ekip ve 120 personel ile aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonu gerçekleştirdi.
Operasyonda, hırsızlık, kasten yaralama, kasten öldürme, silahla tehdit, şantaj, yağma, dolandırıcılık ve daha birçok suçtan aranan, hakkında kesinleşmiş toplamda 306 yıl hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 65 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan 65 şahıstan 55’i cezaevine gönderilirken, 10 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Konya Dolandırıcılık Hırsızlık
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