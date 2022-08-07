Kütahya'da iki gün önce öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra kaybolan 65 yaşındaki Kamile Duman’ı bulmak için AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin ilçe genelinde başlattığı arama çalışmalarına ilçe halkı da destek veriyor.

Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarında şu ana kadar henüz yaşlı kadının izine rastlanmaması ise yakınlarını endişelendiriyor.

Kayıp yaşlı kadınının yeğeni Ömer Saraç, arama çalışmalarına katılan AFAD, polis ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile ilçe halkına teşekkür etti.