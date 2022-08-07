Çiftlikköy ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki bir marketin rafında yılan olduğunu fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine markete gelen Çiftlikköy Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yakalanan yılan, doğal ortamına salıverildi.

Operasyon sırasında itfaiye ekiplerince çekilen görüntülere, içeceklerin bulunduğu raftaki yılanı yakalama çabası yansıdı.