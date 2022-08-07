Kaza, Uzungazi Mahallesi, Kazmacı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.D idaresindeki kamyonetin altında kalan 9 yaşında ki Y.Ö. isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Çocuk, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Y.Ö'nün cenazesi Bayburt Devlet Hastenesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.