Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt'ta kamyonetin altında kalan çocuk öldü
Bayburt'ta meydana gelen trafik kazasında bisikletiyle kamyonetin altında kalan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Uzungazi Mahallesi, Kazmacı Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Z.D idaresindeki kamyonetin altında kalan 9 yaşında ki Y.Ö. isimli çocuk yaşamını yitirdi.
Çocuk, olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Y.Ö'nün cenazesi Bayburt Devlet Hastenesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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