İ.A. (42) yönetimindeki 46 FU 230 plakalı otomobil, Ayaklıcaoluk Mahallesi Peynirdere Kavşağı'nda R.Ç. (30) idaresindeki 46 ADU 408 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki M.Ç. (60), M.A. (6), A.A. (9), Y.A, (39) ve D.F. (98) yaralandı.

Ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.