Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te otomobille motosiklet çarpıştı
[Fotograf: AA]
Karabük'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
26 yaşındaki İlhan Y'nin kullandığı motosiklet, Karabük-Ankara kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü önünde Selim Ü. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyere çarpan otomobilin tekeri koptu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Karabük Trafik Kazası
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