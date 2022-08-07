Haber Giriş: 7 Ağustos 2022 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop’ta kayıp kişinin cansız bedeni sahilde bulundu
[Fotograf: İHA]
Sinop’ta iki gün önce kaybolan kişinin cansız bedeni sahilde bulundu.
Gerze ilçesinde sahilde bir kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin ailesi tarafından iki gün kayıp başvurusunda bulunulan 55 yaşındaki Erdoğan Senay’a ait olduğu belirlendi.
Senay’ın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Gerze Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Etiketler: Sinop
Son Haberler
- 16:12
- 15:59
- 15:56
- 15:53
- 15:42
Sıradaki Haber
Konya'da çeşitli suçlardan yakalanan 55 kişi tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz