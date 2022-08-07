Gerze ilçesinde sahilde bir kişinin cansız bedenini gören vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede cesedin ailesi tarafından iki gün kayıp başvurusunda bulunulan 55 yaşındaki Erdoğan Senay’a ait olduğu belirlendi.

Senay’ın cesedi incelemelerin ardından otopsi için Gerze Devlet Hastanesi morguna konuldu.