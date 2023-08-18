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Güncel
AA 18.08.2023 14:45

Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi

Giresun'da evlerin dış cephesi ve zeminin farklı renklerle boyandığı Taflanaltı Sokak, kente gezi için gelenlerin uğrak noktası oldu.

Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi

Tarihi evleriyle ön plana çıkan Tirebolu ilçesinin Yeniköy Mahallesi'nde yer alan Taflanaltı Sokak'taki 17 evin dış cephesi, muhtar Osman Altay ve ilçe sakinlerinin çalışmasıyla boyatıldı. 2-3 katlı evlerin yer aldığı sokak, renklerle canlanarak farklı bir görünüme kavuştu.

"Taflanaltı Renkli Sokak" olarak anılmaya başlanan sokakta evlerin duvarlarına, ilçeyi yansıtan deniz kabukları, kozalaklar ve eski Tirebolu fotoğrafları yerleştirildi. Ayrıca geri dönüşüme dikkati çekmek amacıyla, sahile vuran ağaç köklerinden yapılan süsler, eski ayakkabı ve araç lastikleri içerisine dikilen çiçekler sokağın farklı noktalarına konuldu. Bunların yanı sıra evlerin duvarlarına özlü sözler de yazıldı. Yeniköy Mahallesi Muhtarı Osman Altay, sokakları renklendirirken hiçbir yerden esinlenmediklerini, vatandaşların fikirleriyle sokağı oluşturduklarını söyledi.

Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi



Mahallede belediyenin desteğiyle boyanan ev sayısını bu yıl 30'a çıkardıklarını belirten Altay, "Ekim ayına kadar bu sayının 55 olmasını planlıyoruz. Daha sonra bu sokakları birleştirerek çay ve kahve, hediyelik eşya alanları oluşturacağız. Gelecek yıl buranın turizme çok büyük getiri sağlayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sokağı renklendirmelerinin ardından yoğun ziyaret aldıklarını aktaran Altay, "Buranın görüntülerini sosyal medyada çok görüyoruz. Taflanaltı Renkli Sokak olarak bir marka yaratmaya çalıştık, bunu az da olsa başardığımızı düşünüyorum" dedi.

"Gezi zamanını 30-35 dakikaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Altay, gelenlerin tek eleştirisinin gezilecek alanın küçüklüğü olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bununla ilgili de çalışmayı başlattık zaten. Yeni Sokak'taki çalışmalar bitti, Kuyubaşı, Salih Bora ve Fatih sokaklarını da aynı bu şekilde renklendireceğiz, hattı birleştireceğiz. Büyük bir alanda insanlar gezecek. Güzel vakit geçirebilecekleri, fotoğraf çekebilecekleri, duvarlarda özlü sözler, resimler, çizimler, Tirebolu'nun eski tarihi kültürel fotoğraflarının olduğu alanlarda gezebilecekleri bir yer olacak. Gezi zamanını 30-35 dakikaya çıkarmayı hedefliyoruz"

Erzincan'dan gelerek sokağı gezen İsmail Günaydın da renklerin sözler ve tarihsel dokuyla uyumunun bir bütün olarak farklı güzellik oluşturduğunu ifade ederek, "Güzel olan şey herkes tarafından görünür ama burada gerçekten farklı bir güzellik oluşmuş. Tarihi doku ile böyle bir güzellik meydana getirilmesi sevindirici. Ben burayı görmekten çok keyif aldım. Burayı gezen çocuklar için de çok anlamlı sözler var" diye konuştu.

Belediye diğer sokaklar için de çalışma başlattı

Öte yandan, Giresun'a gelen ziyaretçilerin ilgisini çeken sokağın turizmde ön plana çıkması üzerine Tirebolu Belediyesince mahalledeki diğer sokakların da renklendirilmesi için çalışma başlatıldı. Belediye Başkanı Burhan Takır, yaptığı açıklamada, Tirebolu evlerinin yer aldığı mahallenin ilçenin kültürel dokusunu yansıttığını vurguladı. Aynı mahalledeki Yeni Sokak'ı da renklendirdiklerine dikkati çeken Takır, "Yeni Sokak'ı bitirdik, 3 sokağı daha renklendireceğiz ve toplamda 5 sokağımız bu şekilde olacak. Vatandaşlarımız gelecek, kahvesini içecek, çayını yudumlayacak, gözlemesini yiyecek, sohbetini edecek" dedi.

Renklerle canlanan Taflanaltı Sokak turistik mekan haline geldi



Takır, Tirebolu'da turizm denildiğinde akla plajlar ve tarihi evlerin geldiğine işaret ederek, "Yeniköy Mahallesi'nde insanlar tarihi doku içerisinde nefes alabiliyor. Burası 'eski Tirebolu' olarak geçiyor, ilçenin eski yerleşim yeri, geleceği de inşallah daha güzel olacak. Turizme inanıyoruz, turizm için her şey burada var" değerlendirmesinde bulundu.

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