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Güncel
İHA 30.01.2024 16:34

Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon

Isparta’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından bir otelde yapılan aramada çok sayıda malzeme ele geçirilirken, 1 şahıs tutuklandı.

Polisten, şüphelilere kaldıkları otelde operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, Isparta’da şüpheli şahısların konakladıkları otelde arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramalar neticesinde; 1 adet otomatik silah, 1 adet otomatik silah aparatı, 1 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 146 adet uzun namlulu ve tabanca fişeği, 100 Adet tabanca yapımında ve tamiratında kullanılan silah parçası ele geçirildi.

İşlenen suçlar çerçevesinde M.D ve Ç.İ.D isimli 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslardan M.D isimli şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanırken, Ç.İ.D isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ille serbest bırakıldı.

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