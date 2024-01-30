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Güncel
AA 30.01.2024 16:17

Balıkesir'de arızalanan tırdan atlayan sürücü öldü

Balıkesir'de seyir halindeyken fren sistemi arızalanan tırdan atlayan sürücü hayatını kaybetti.

Balıkesir'de arızalanan tırdan atlayan sürücü öldü
[Fotograf: AA]

Balıkesir-Kütahya kara yolu Eyüpbükü Mahallesi Kavşağı'nda seyir halindeki Barış Muhtaroğlu idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen tırın fren sistemi arızalandı.

Tırın kontrolü kaybeden Muhtaroğlu, araçtan atladığı sırada kafası zemine çarptı.

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Muhtaroğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Muhtaroğlu'nun cesedi Balıkesir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Refüje çarparak duran tırdaki tomruklar kara yoluna saçıldı. 

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