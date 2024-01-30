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Güncel
İHA 30.01.2024 15:49

Kütahya’da öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Diyanet Gençlik Merkezi ve Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde eğitim görmekte olan 100 öğrenci ve 6 öğretmene siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında eğitim verildi.

Kütahya’da öğrenci ve öğretmenlere siber güvenlik eğitimi

Kütahya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay programı çerçevesinde, Kütahya İl Müftülüğüne bağlı Diyanet Gençlik Merkezi ve Aile ve Dini Rehberlik Merkezinde eğitim görmekte olan 100 öğrenci ve 6 öğretmen katılımcıya yönelik olarak, siber güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı ve yasa dışı bahis konularında eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

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