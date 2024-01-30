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Güncel
AA 30.01.2024 15:43

Rize'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Rize'de devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı

Güneyce köyü Hurmalık tünellerinde S.Ç'nin kullandığı hafriyat yüklü kamyon devrildi.

Kamyonetteki hafriyatın tünelin içine dökülmesi üzerine seyir halindeki başka bir kamyon kaya parçalarına çarparak hasar aldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle tünelin tek şeridi ulaşıma kapandı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, sürücü S.Ç'yi ayakta tedavi etti.

Jandarma personelinin güvenlik önlemi aldığı tünel içinde temizlik çalışması başlatıldı.

Bu arada, kazanın, buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

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