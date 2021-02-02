Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Polisin kovaladığı araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum’un Sungurlu ilçesinde polisin kovaladığı bir araçta 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde şüphelendiği aracı durdurmak istedi.
M.K. ve S.U isimli şahısların bulunduğu araç 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Söz konusu aracı bir süre kovalayan polis, bir süre sonra durdurdu.
Araçta yapılan arama a 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler: Bireysel Silahlanma
Sıradaki Haber
Mudanya'da 'don yanığı' şikayetleri üzerine saha çalışması yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz