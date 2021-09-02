Halit Derviş İbrahim İlkokulu girişinde öğrencileri “Cesur Maskot”la karşılayan ekipler, öğrenci ve velilere sosyal mesafe uyarısı yaparak salgınla ilgili bilgilendirme yaptı.

Ekipler, çocuklara Emniyet Müdürlüğü adına maske ve "Cesur Maskot" anahtarlığı hediye etti.

Öğrenciler “Cesur Maskot”la fotoğraf çektirirken, Üsküdar Rauf Orbay İlkokulu’nda da polis öğrencilere etiket ve maske dağıttı, salgına karşı öğrencileri uyardı.