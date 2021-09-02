Yapım ihalesi 14 Aralık 2020 yılında gerçekleşen ve 100 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanenin inşaat alanını gezen Sarı, çalışmaları yerinde görerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sarı, gazetecilere, hastane inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.

Nizip ilçesine her alanda olduğu gibi sağlık alanında büyük yatırımların yapıldığını ifade eden Sarı, şöyle devam etti:

"İlçemizde şuanda sağlıkta çok hızlı bir yatırım sürecini yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hastanemizin yapımına başlandı. İnşaatımızı inceledik, geceli gündüzlü çalışmalar devam etmektedir. Hastanemiz tamamlanmasıyla birlikte toplamda 400 yatak kapasitesi ve bünyesinde 11 tanesi acil serviste olmak üzere toplam 128 poliklinik, 2'si günübirlik olmak üzere toplam 12 ameliyathane, 22 yataklı diyaliz merkezi ve 6 röntgen, 4 USG, 1 MR, 1 BT, 1 Mamografi, 1 kemik dansitometri ve 1 ESWL cihazlarını barındıran görüntüleme sistemiyle hizmet verecektir. Sadece ilçemize değil, bölgedeki yakın ilçelere de güçlü bir sağlık hizmeti sunacak olan hastanemizin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve Milletvekilimiz Ali Şahin'e, tüm Gaziantep milletvekillerimize ve emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ediyorum."