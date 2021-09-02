Haber Giriş: 2 Eylül 2021 Perşembe 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de havalimanında bir kişinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde 523 gram esrar bulundu.
İzmir'de alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Havalimanı'nda bir kişinin üzerinde uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı.
Havalimanında düzenlenen operasyonda, şüphelinin üzerinde 523 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Uyuşturucu İzmir
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