COD Enerji Üretim AŞ Yöneticisi Cemil Demirel, yazılı açıklamasında, ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak tesiste 100 kişinin istihdam edileceğini, tesiste oluşacak organik gübrenin bölge çiftçisine ücretsiz dağıtılacağını belirtti.

Demirel, tesisle ilgili şunları kaydetti:

"Halkımızın hayvansal atıklarını ücretsiz toplayacağız. Tesisimizde 70 günlük işlem sonucunda organik gübremizi çiftçi kardeşlerimiz ile ücretsiz paylaşacağız. Böylelikle Pınarbaşı'nda yaşayan çiftçilerimiz için büyük bir gider olan gübre maliyetlerini ortadan kaldırmış olup halkımızı da çiftçiliğe teşvik edeceğiz. Tesisimiz, istihdam konusunda da yöremize katkı sunacak. İş sahası ile yöre halkının buradan göç etmesinin de önüne geçeceğiz. Tesisimizin hiçbir eksiği kalmadı. Projesi bitmiş ve kısa zaman sonra hayata geçireceğimiz sera ve besicilikle de ülke ekonomimize katkı sağlayacağız."