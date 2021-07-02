Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 05:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ferizli'de kurban kesim yerlerinde hazırlıklar başladı
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde hayvan besiciler, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kesim yerlerinde hazırlıklarına başladı.
Gölkent Mahallesi'nde çiftliğinde büyük ve küçükbaş hayvancılık yapan Erhan Mete, AA muhabirine, hayvanlarının devamlı olarak veteriner kontrolünden geçtiğini belirtti.
Kurbanlık fiyatlarının her yıl arttığını, ailelerin genel olarak büyükbaşları tercih ettiklerini anlatan Mete, vatandaşların alım yaparken hayvanın yaşının uygunluğuna dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.
Mete, kesim esnasında hijyen kurallarına uyulmasının önemine dikkati çekti.
Etiketler: Kurban Bayramı
Son Haberler
- 04:28
- 03:36
- 03:20
- 02:56
- 02:21
Sıradaki Haber
Bartın'da 152 bin 995 doz Covid-19 aşı sayısına ulaşıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz