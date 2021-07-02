Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 05:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlyas K. idaresindeki plakasız traktör, Dilek Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine giden jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, ağır yaralı sürücüyü traktörün altından çıkardı.
Yaralanan sürücü, ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Manisa
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