İlçe merkezinde aşı yaptırmayan kişilerle görüşen sağlık ekiplerinin ziyaretlerine zaman zaman Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale de katılıyor.

Sık sık esnafı ziyaret eden Demirkale, sağlık ekiplerinin görüştüğü ancak aşı yaptırmak istemeyen vatandaşları ikna için de devreye giriyor.

Demirkale, kurduğu diyalog ile ikna ettiği vatandaşların aşı yaptırmalarını sağlıyor.

Son olarak ilçe merkezinde faaliyet gösteren esnaf ve gençlerle görüşen Kaymakam Demirkale, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek, şartları taşıyanları Cumhuriyet Meydanında kurulan çadırda aşı olmaya davet etti.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce kurulan çadırın aşılama hizmetini vatandaşların ayağına getirdiğini ifade eden Demirkale, şunları söyledi:

"Merzifon’da tüm sağlık birimlerimizle beraber koordinasyon halinde aşılama faaliyetlerine devam ediyoruz. Bugün de yeni bir çalışma ile Cumhuriyet Meydanı’nda aşılama faaliyetini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre, Amasya Türkiye genelinde ikinci sırada. Bundan dolayı önce sağlık çalışanlarımıza ve duyarlılıklarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ancak bu oranlarımızı daha da yükseltmemiz gerekiyor. Şu anda Merzifon’da yaklaşık 40 bin vatandaşımızı aşıladık. Hedef nüfusumuza ne kadar yaklaşırsak bulaş zincirini kırmamız o kadar kolay olacak. Aşısı yapılması gereken bir miktar daha vatandaşımız kaldı onlardan da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Çünkü aşı toplumsal olarak da korunmamız için önümüzdeki en büyük etken. Eğer toplumsal hayatın kesintiye uğramadan devam etmesini istiyorsak, aşılamamızı en kısa zamanda tamamlamamız gerekiyor."

Demirkale, aşı konusunda tedirgin olanlara, kendilerinin de aşı olduğunu anlatıp onları salgınla mücadeleye ortak edeceklerini kaydetti.