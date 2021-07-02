Muş Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısına katılan Asya, kentte yürüttükleri projeler ve planlanan çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi.

Geçen ay kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun belediyeye taahhüt ettiği yatırım ve projelerin protokolünü imzalamak üzere bakanlığa gideceklerini belirten Asya, projeler arasında 14 kilometrelik bisiklet yolu, yeni şehirlerarası terminalinin arkasındaki alana inşa edilecek sosyal tesisler ve spor kompleksleri, 4 mahallede çok amaçlı aktivite merkezlerinin yer aldığını anlattı.

Cumhuriyet Caddesi'nde başlattıkları üstyapı yenileme çalışmalarının hızla ilerlediğini aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Sürekli çalışma alanlarındayız. Dün de meclis üyesi arkadaşlarımız ile hem çalışmaları inceledik hem de esnafımızı ziyaret ettik. Yüklenici firma temsilcisi Kurban Bayramı'na kadar çalışmaların büyük bir kısmının tamamlanacağının taahhüdünü verdi. Tamamlanması durumunda esnafımıza çifte bayram yaşatmış olacağız. Üst yapı çalışmamızdan sonra Cumhuriyet Caddesi'nde artık prestijli mağazaların açıldığını müşahede ettik. Bu bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Alternatif bir ticaret alanının da olmasının sevincini yaşıyoruz. Yol, kaldırım ve aydınlatmalar gayet güzel oluyor. Şehrimizin önemli güzergahlarından biri olan İstasyon Caddemizin orta refüjünde uyguladığımız proje de devam ediyor. Elektrik ve sulama hatlarının döşenmesinin ardından ağaç dikimleri yapıldı. Beton saksıların bir kısmı geldi. Bu hafta montaj çalışmalarına da başlandı. İnşallah kısa sürede bu çalışmamızı da tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Karni Deresi'ndeki rekreasyon projesini uygulamaya başladıklarını, bu sayede yaklaşık 40 bin metrekarelik alanı ıslah edip kente kazandırmış olacaklarını vurgulayan Asya, şöyle devam etti:

"Çar Çayındaki ıslah çalışmaları devam ediyor. DSİ tarafından yürütülen bu çalışmanın hızlandırılması için bakanlığımız ile gerekli görüşmeleri yapacağız. Alparslan-2 Barajından gelecek olan içme suyu isale hattı çalışmaları da devam ediyor. En önemli gündemlerimizden biri su. İlimizdeki su sorununun tamamen giderilmesi için bu projenin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Bu konuda devlet büyüklerimize işin ehemmiyetini arz ettik. Valimiz, milletvekilimiz ve il başkanımız ile arıtma tesisinin ihalesinin de bir an önce yapılmasını gerektiğini sunduk. Planlamalar doğrultusunda proje tamamlanırsa 2022 yılının temmuz ayında suyun şehre getirilmesini umuyoruz. Kardeş belediyemiz Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız Gençlik Merkezi Projemizin de ihale hazırlıklarını yapıyoruz. Nasip olursa bugünlerde ilana çıkacak. Yakın zamanda Bursa Valimizi, Belediye Başkanımızı, hemşerilerimizi davet ederek bu projemizin temelini de atacağız inşallah. Bu çalışmalarımızın dışında şimdilik lokal düzeyde asfalt çalışmalarını başlattık. İçme suyu evsel bağlantılarını tamamladığımız mahallelerde ihtiyaç olması halinde bu çalışmaları yapacağız. Bağlantıların yapılacağı Yeni, Bağlar, Sütlüce ve Güzeltepe mahallerimizde de kapsamlı bir şekilde asfalt çalışmalarına başlayacağız."

Meclis toplantısı, vatandaşların taleplerinin dinlenmesi ve gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.