İlçede sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 15, yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştı.

Pazaryeri Belediyesi karla mücadele ekipleri ana arterlerde ve sokaklarda kapanın yolları açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Kar dolayısıyla kapanan yüksek rakımlı Bozcaarmut, Sarıdayı, Güde, Dülgeroğlu, Esemen köy yollarında İl Özel idaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.