Milli Savunma Bakanlığı tarafından e devlet üzerinden açıklanacak olan bedelli askerlik yerleri, askerlik görevini yerine getirecek binlerce asker adayını yakından ilgilendiriyor. e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak olan bedelli askerlik yerleri için MSB Ocak ayının son haftasını işaret etti.

Peki, 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları belli oldu mu, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Sınıflandırma sonuçlarının e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden yükümlülere duyurulma tarihi 28 Ocak 2022'dir.' denildi.

Bedellik askerlik yeri sorgulama

Askerlik yerleri, e-devlet üzerinden açıklanıyor. Askerlik için başvurularını yapan adaylar, e-devlet üzerinden giriş yaparak yerlerini öğrenebiliyor.

Bedelli askerlik yerini öğrenmek için tıkla