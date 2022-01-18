Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya'dan Malezya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne, Johor eyaletinin Pontian bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.

Alabora olan teknede bulunan 6 göçmen kurtarılırken, diğer 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.

Johor eyaletinden Amiral Nurul Hizam Zakaria, 6 göçmenin Pontian bölgesindeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Zakaria, kurtarılanların verdiği bilgilere göre gemide kaptan dahil 13 kişinin bulunduğunu aktardı.

Arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi için bölgeye 1 AW139 tipi uçak ve 1 KILAT 12 botu sevk edildi.

Kurtarılan 6 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.