Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 13:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malezya'da tekne alabora oldu
[Temsili fotoğraf: AA]
Malezya'da alabora olan tekneden 6 göçmenin kurtarıldığı, 7 kişinin ise kayıp olduğu açıklandı.
Channel News Asia'nın haberine göre, Endonezya'dan Malezya'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu tekne, Johor eyaletinin Pontian bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle alabora oldu.
Alabora olan teknede bulunan 6 göçmen kurtarılırken, diğer 7 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
Johor eyaletinden Amiral Nurul Hizam Zakaria, 6 göçmenin Pontian bölgesindeki bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını açıkladı.
Zakaria, kurtarılanların verdiği bilgilere göre gemide kaptan dahil 13 kişinin bulunduğunu aktardı.
Arama kurtarma çalışmalarına destek vermesi için bölgeye 1 AW139 tipi uçak ve 1 KILAT 12 botu sevk edildi.
Kurtarılan 6 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Malezya
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