Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı sebebiyle il genelinde eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün öğleden sonra ve yarın tarihlerinde okulların tatil edilmesine ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Bilecik merkez ve ilçelerinde kar yağışı etkisini aralıklarla sürdürüyor.