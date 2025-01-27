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Güncel
İHA 27.01.2025 08:15

Patlayıcıyla kapıyı kırdılar, tarihi eserleri çaldılar

Hollanda’da hırsızlar, patlayıcı kullanarak girdikleri müzeden aralarında 2500 yıllık saf altından bir miğferin de yer aldığı birçok paha biçilmez tarihi eseri çaldı.

Patlayıcıyla kapıyı kırdılar, tarihi eserleri çaldılar
[Fotograf: DHA]

Romanya'dan sergilenmek üzere Hollanda'nın Assen kentindeki Drents Müzesi'ne getirilen tarihi altın miğfer ve üç kraliyet bileziğinin de yer aldığı bazı eserlerin çalındığı bildirildi.

Müzeye ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, soyguncular müzenin kapısını patlatarak içeri girdi ve 2450 yıllık geçmişe sahip eserleri çalarak hızla kayıplara karıştı.

Romanya'nın kayıp hazinesi

Çalınan eserlerden en dikkat çeken ise, Romanya'nın en değerli arkeolojik buluntularından biri olan "Cotofeneşti Altın Miğferi". 1927 yılında Romanya'nın Cotofeneşti köyünde bir çocuk tarafından bulunan bu miğfer, 1 kilogram ağırlığında ve tamamen altından yapılmış. Arkeologlar, dönemin Daçya kralına ait olduğunu tahmin ediyor. Miğferin yaşı ise yaklaşık 2450 yıl olarak hesaplanıyor.

Patlayıcıyla kapıyı kırdılar, tarihi eserleri çaldılar

"Kara bir gün"

Drents Müzesi Direktörü Harry Tupan, soygun sonrası büyük bir şok yaşadıklarını ifade etti. Tupan, “Bu bizim için kara bir gün. Dün gece müzemizde yaşananların ardından derinden sarsıldık. Müzemizin 170 yıllık tarihinde böyle bir olay yaşanmamıştı,” diyerek yaşadıkları hayal kırıklığını dile getirdi.

Müze, Romanya'daki 15 farklı müzeden getirilen 600'ün üzerinde altın ve gümüş eserin sergilendiği bir mekan olarak dikkat çekiyordu.

Soygunculara ait yanmış araç bulundu

Soyguncuların soygunun hemen ardından kayıplara karıştığı belirtilirken, yaklaşık yarım saat sonra müze yakınlarında yanmış bir araç bulundu. Aracın soygunculara ait olduğu düşünülüyor. Ancak şu an itibarıyla soyguncuların kimlikleri belirlenmiş değil ve geniş çaplı bir soruşturma devam ediyor. 

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