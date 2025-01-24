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Güncel
TRT Haber 24.01.2025 06:24

Fahiş fiyatların önüne geçmek için 40 bin canlı hayvan alınacak

Et ve Süt Kurumu, ramazan ayında tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için harekete geçti. Kurum, fahiş fiyatların önüne geçmek için 40 bin canlı hayvan alınacağını açıkladı.

Fahiş fiyatların önüne geçmek için 40 bin canlı hayvan alınacak
[Fotoğraf: Arşiv]

Et ve Süt Kurumu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ramazan ayı öncesinde tüketicilerin kırmızı ete uygun fiyatla ulaşabilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını duyurdu.

Bu kapsamda, fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla Et ve Süt Kurumu'nca, TİGEM işletmelerinde hazır bulunan canlı kasaplık hayvanların yanı sıra, ramazan ayının başına kadar yaklaşık 40 bin canlı hayvan tedariki yapılacağı belirtildi.

Karkas etlerin, uygun fiyattan PERDER üyesi marketlere, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine, yemek firmalarına ve et sanayicilerine ulaştırılacağı ifade edildi.

Bu gibi tedbirlerle ramazan ayı öncesinde sebepsiz yere yapılan fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

ETİKETLER
Et ve Süt Kurumu Ramazan Ayı Tarım Kredi TİGEM
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