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Güncel
AA 16.01.2025 17:40

AB Gazze'ye 2025 için 120 milyon euroluk yardım paketi açıkladı

Avrupa Birliği, Gazze'ye 2025 içinde 120 milyon euroluk yardım gönderileceğini duyurdu.

AB Gazze'ye 2025 için 120 milyon euroluk yardım paketi açıkladı

AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye bu yıl içinde 120 milyon euro değerinde yardım gönderileceği bildirildi.

Bunun 2023'ten bu yana AB'nin Gazze'ye yaptığı toplam insani yardımları 450 milyon euronun üzerine çıkardığı kaydedilen açıklamada, AB'nin hava yoluyla ulaştırdığı yardım paketlerinin ise 3 bin 800 tonu aştığı aktarıldı.

Açıklamada, paketin içinde gıda, sağlık, barınak ve koruma yardımları ile su ve hijyen desteği olacağı aktarıldı.

Açıklamada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in dün varılan ateşkes anlaşmasının insani yardımların hızlı şekilde ulaştırılması için bir fırsat olduğu yönündeki ifadelerine yer verildi.

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