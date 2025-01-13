Güvenlik-İş Genel Başkanı Çağırıcı'dan "Özel Güvenlik İş Kanunu" talebi

Çağırıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 375 bin özel güvenlik görevlisinin 7 gün 24 saat esasıyla devletin güvenliği ve vatandaşların huzuru için Türkiye genelindeki 100 bine yakın noktada nöbet tuttuğunu vurguladı.

Ülke güvenliği için kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette görev yapan özel güvenlik görevlilerinin vazgeçilmez bir role sahip olduğunu ifade eden Çağırıcı, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığınca daha önce başlatılan KAAN projesi ile özel güvenlik ve genel kolluk görevlilerinin etkin işbirliği ve koordinasyonu ile olay yaşanmadan suçun önlenmesi ve yaşanan olaylarda ise en seri şekilde genel kolluğa bildirilmesi amaçlanarak yüzde 80'lere varan başarı oranıyla özel güvenlik görevlilerinin etkinliği arttırıldı.

Genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin işbirliği içerisinde çalışması ile güvenlik hizmetleri daha etkin ve güçlü bir yapıya sahip olmuş, toplumun kendisini daha huzurlu ve güvende hissetmesini sağlamıştır. Özel güvenlik görevlileri, KAAN Projesi ile ülkemizde kamu güvenliğine büyük katkı sağlamaktadır."

Çağırıcı, özel güvenlik mesleğinin gelişimi için savundukları branşlaşma olan ÖZGE Projesi'nin, özel güvenlik görevlilerinin daha donanımlı ve yetkin olmalarını sağlayacak önemli bir adımı olduğu değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Sendika olarak, ÖZGE projesini destekliyor ve gurur duyuyoruz, özel güvenlik sektörümüzün geleceğine ve meslektaşlarımızın hak ettiği değere ulaşacağına olan inancımızı yinelemek istiyoruz. Bu açıdan İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı ile YÖK arasında bir protokol yapıldı ve ÖZGE projesi başlatıldı."

"Yasayla haklı taleplerimiz karşılanacak"

Çağrıcı, yıllardır "Özel Güvenlik Her Yerde" sloganıyla özel güvenlik görevlilerinin toplumdaki varlığına dikkati çektiklerini anımsattı.

Yapılan işin önemi ve hassasiyeti düşünüldüğünde, özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşullarının özel bir kanunla belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çağırıcı, şöyle devam etti:

"5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun bizim için önemli ama kapsayıcılık bakımından özel güvenlik görevlilerinin özlük hakları ve çalışma koşulları 'Özel Güvenlik İş Kanunu' ile belirlenmelidir. Meslektaşlarımız özel güvenlik görevlileri ve sektör paydaşları özlük haklarının iyileştirilmesini sürekli talep ediyor ancak, 5188 Sayılı Kanun da yapılamıyor. Özel Güvenlik İş Kanunu yasalaşırsa çıkartılacak bu kanun kapsamında özel güvenlik görevlilerinin ödüllendirme, yıpranma hakkı, kıdem zammı, kanun nezdinde şehitlik ve gazilik gibi haklı taleplerimiz karşılanacak. Bununla birlikte, 375 bin özel güvenlik görevlisinin iş kolu ayrım yapılmaksızın Savunma ve Güvenlik İş Kolunda olmasını da önemli buluyoruz."