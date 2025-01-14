İrlanda'da yeni hükümetin kurulması için anlaşmaya varıldı

Ülke basınında yer alan haberlere göre, bu anlaşma kapsamında bağımsız milletvekillerinden oluşan RİG, iki üst düzey bakan yardımcılığı pozisyonuna sahip olacak. Ancak, bu üyeler tam bakanlık yetkilerine sahip olmayacak fakat kabine toplantılarında yer alacak ve belirli alanlarda sorumluluk üstlenecek.

Fianna Fail'in lideri Micheal Martin, hükümet döneminin ilk bölümünde başbakanlık görevini üstlenecek ve daha sonra bu görevi Fine Gael'e devredecek.

Söz konusu anlaşmanın, RİG ve iki büyük partinin parlamento gruplarında onaylanması bekleniyor. Fine Gael ve Fianna Fail parlamento gruplarının yarın hükümet programı taslağını değerlendirmek için toplanacağı aktarıldı.

İrlanda'da 29 Kasım 2024'de yapılan erken genel seçimlerde, merkez sağ Fianna Fail partisi yüzde 21,9 oy oranıyla 48 sandalye kazanarak birinci parti olmuş. Mevcut Başbakan Simon Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael yüzde 20,8 oy oranıyla 38 sandalye elde etmişti. Sol milliyetçi parti Sinn Fein ise yüzde 19 oy oranıyla 39 sandalye kazanmıştı. Bağımsızlar da yüzde 13,2 ile 16 sandalye elde etmişti.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı.

Ülkede bir önceki genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş, 27 Haziran 2020'de iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.