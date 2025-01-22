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Güncel
AA 22.01.2025 04:26

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze krizinin "Biden'ın zayıflığı" nedeniyle uzadığını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşının ve Gazze'deki krizin aslında daha önce bitebileceğini, ancak eski başkan Joe Biden'ın "zayıflığı" nedeniyle bunların uzadığını savundu.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile Gazze krizinin "Biden'ın zayıflığı" nedeniyle uzadığını savundu

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da başkanlığının ikinci döneminin ilk basın toplantısında, dış politikada birçok başlığa ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının artık sona ermesi gerektiğine işaret ederek hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi.

Putin'in ateşkes görüşmeleri için müzakere masasına gelmemesi halinde, Rusya'ya ilave yaptırımlar uygulayıp uygulamayacağına ilişkin soruya, "Muhtemelen evet." yanıtını veren Trump, "Eğer ehil bir başkanınız olsaydı, ki yoktu, o zaman bu (savaş) hiç olmazdı. Ukrayna'daki savaş ben başkan olsaydım hiç yaşanmazdı." dedi.

Biden'ın Putin'e saygısızlık yaptığını ve süreci kötü yönettiğini savunan Trump, kendisinin Putin'le görüşerek en kısa zamanda savaşın sona ermesi için çalışacağını belirtti.

Bununla birlikte bu sürecin iki taraflı bir ateşkes süreci olduğunu kaydeden Trump, "Zelenskiy bana barışı çok istediğini söyledi ama tango yapmak için iki kişi gerekir. Neler olacağını göreceğiz. (Putin) Ne zaman isterse onunla görüşeceğim. Bu savaşın sona erdiğini görmek isterim." diye konuştu.

Trump ayrıca, savaşta Rusya'nın 800 bin civarında, Ukrayna'nın ise 600 ila 700 bin asker kaybettiğini ve bu sayıların kamuoyuyla açıkça paylaşılması gerektiğini savundu.

Ukrayna'ya silah göndermeye devam edip etmeyeceği konusuyla ilgilendiğini söyleyen Trump, yol haritasını tam belirlemek için hem Zelenskiy hem de Putin ile görüşeceğini kaydetti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüştüğünü ve Ukrayna savaşının bitmesi konusunda sürece destek olmasını istediğini ifade etti.

"Esir takası sayemde mümkün oldu"

Bir soru üzerine Trump, "Orta Doğu'ya gitmeyi düşünüyoruz ama henüz değil. Esirler şu an geri dönüyorlar. Eğer ben burada olmasaydım, asla geri dönmezlerdi." değerlendirmesini yaptı.

"Bu (anlaşma) bir yıl önce yapılsaydı, Biden bu anlaşmayı 1,5-2 yıl önce yapsaydı... Açıkçası 7 Ekim (2023) hiç yaşanmamalıydı. Ancak zayıflıkları nedeniyle bunun olmasına izin verdiler. Biden bunu yapamadı. Bu iş, benim son tarih olarak koyduğum dayatma ile halloldu." ifadesini kullanan Trump, Biden yönetimini "savaşın uzamasına neden olmakla" suçladı.

Trump, kendisi başkan olsaydı ABD'de enflasyonun olmayacağını, Rusya-Ukrayna savaşının hiç başlamayacağını, Orta Doğu'daki "savaşın" da yaşanmayacağını savundu.

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