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Güncel
AA 26.01.2025 17:12

Nijerya'da intihar saldırısı: 27 asker öldü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği intihar saldırısında 27 asker yaşamını yitirdi.

Nijerya'da intihar saldırısı: 27 asker öldü
[Temsili fotoğraf: AFP]

Nijerya ordusundan adının verilmesini istemeyen bir yetkili, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Borno eyaletinde bir askeri üsse intihar saldırısı düzenlediğini belirtti.

Yetkili, saldırıda 27 askerin hayatını kaybettiğini, çok sayıda askerin yaralandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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