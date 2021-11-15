Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paraşütçü havalandıktan kısa süre sonra dağlık alana düştü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yamaç paraşütü yaparken dağlık alana düşen paraşütçü kurtarıldı.
Döşemealtı ilçesinde 13 Kasım'da yamaç paraşütüyle kayalık alana düşerek yaralanan 33 yaşındaki Ali Kalaylı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.
Arkadaşlarıyla yamaç paraşütü yapmak için Bademağacı Mahallesi'ndeki dağlık bölgeye gelen Kalaylı, havalandıktan kısa süre sonra kayalık alana düştü.
Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaralı Kalaylı, AFAD ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucunda kurtarıldı.
Etiketler: Antalya
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