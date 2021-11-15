Haber Giriş: 15 Kasım 2021 Pazartesi 16:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'de konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Pamukkale'nin Akhan Mahallesi'nde vatandaşlar başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi gördü.
Kediyi yakalayan bir hayvansever, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Akhan Şubesi'ne götürdü.
İtfaiye ekibi, konserve kutusunu titizlikle keserek kediyi kurtardı.
Etiketler: Denizli Sokak Hayvanları
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