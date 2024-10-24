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Güncel
AA 24.10.2024 18:18

Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

Giresun'un Espiye ilçesinde pansiyon nöbeti sırasında kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti.

Pansiyon nöbetinde kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şehit Cengiz Sarıbaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Ertuğrul Yel'in dün akşam pansiyon nöbeti görevi esnasında rahatsızlandığı belirtildi.

Yel'in kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Kalp krizi geçirdiği anlaşılan öğretmenimize ilk müdahale belletmen odasında yapılmış, getirildiği Espiye Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Eğitim camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 32 yaşında iki yıllık evli olan öğretmenin naaşının Giresun merkez Sel Değirmeni Camisinde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği kaydedildi.

Ertuğrul Yel'e Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

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Giresun Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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