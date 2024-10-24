Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı

İlçeye bağlı Etili köyünden Etili köyünden ana yola çıkan Özal Y. idaresindeki tır, Çan'dan Bayramiç istikametine giden Muhsin A. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.
Beton mikserinde sıkışan sürücü Muhsin A., olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Muhsin A., Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın nedeniyle trafiğe kapatılan Çan-Bayramiç kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.