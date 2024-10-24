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Güncel
AA 24.10.2024 17:37

Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı.

Çanakkale'de beton mikseri ile tırın çarpışması sonucu 1 sürücü yaralandı

İlçeye bağlı Etili köyünden Etili köyünden ana yola çıkan Özal Y. idaresindeki tır, Çan'dan Bayramiç istikametine giden Muhsin A. idaresindeki beton mikseriyle çarpıştı.

Beton mikserinde sıkışan sürücü Muhsin A., olay yerine gelen Çan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan  Muhsin A., Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın nedeniyle trafiğe kapatılan Çan-Bayramiç kara yolu, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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Çanakkale Trafik Kazası
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