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Güncel
AA 24.10.2024 17:07

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takip sonucu ikametleri belirlenen E.A. ve A.Ç. ile Irak uyruklu T.Y.F.A'nın evlerinde yapılan aramada 1160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y.F.A. ile E.A. ve A.Ç, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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Düzce Uyuşturucu
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