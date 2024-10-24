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Güncel
AA 24.10.2024 16:02

"16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler Vali Dallı'yı ziyaret etti

Erzurum'un ev sahipliğinde 6-19 Ekim'de gerçekleştirilen "16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

"16. Uluslararası MEB Robot Yarışması"nda dereceye giren öğrenciler Vali Dallı'yı ziyaret etti

Dallı, ziyarette yaptığı konuşmada, yarışmada Kastamonu adının finale altın harflerle yazılmasının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Dallı, "Milli Eğitim Bakanlığımızın himayelerinde 17 ülke ve 81 ilden 2 bin 687 robot ile 6 binin üzerinde katılımcının olduğu yarışmada elde ettikleri başarıyla ilimizi çok güzel bir şekilde temsil eden Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu'ndan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum." dedi.

Yarışmada Kastamonulu öğrenciler, "Temel Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi"nde TULPAR adlı robotlarıyla Türkiye birincisi, "İleri Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi"nde TULPAR4 isimli robotlarıyla Türkiye birincisi, TULPAR3 isimli robotlarıyla aynı kategoride Türkiye ikincisi, "Temel Seviye Çizgi İzleyen Kategorisi"nde ROBOALP isimli robotlarıyla Türkiye altıncısı, "Temel Seviye Tozkoporan Robot Kategorisi"nde ALPBOT ve ALPBOT-1 isimli robotlarıyla da altıncı ve sekizincisi oldu.

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Kastamonu Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim
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