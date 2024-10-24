Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kırağı, Ağrı'da kar etkili oldu

Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 6, Sarıkamış ilçesinde ise 8 dereceye düştü. Soğuk hava nedeniyle kent merkezinde, araç camları buz tuttu.

Sarıkamış ilçesinde de kayak merkezi kırağı nedeniyle beyaza büründü.

Soğuk hava yüzünden bazı vatandaşlar araçlarını battaniye, kilimle örterek soğuktan korumaya çalıştı. Diğer yandan Çamaşır dere bölgesinde göletler dondu, küçük şelalelerde buzlanma ve sarkıtlar oluştu.

Vatandaşlardan Yavuz Aygün, havaların soğuduğunu gece hava sıcaklığının eskiye düştüğünü ve araçların kırağı ile beyaza büründüğünü söyledi.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava etkili oldu.

Kent merkezi ve Göle arasındaki karla kaplı tepeler, gece soğuk havanın etkisini artırıyor.

Göle'de gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 8 derece olarak kaydedildi.

Ağrı

Ağrı'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Taşlıçay ilçesinde bulunan Aladağlar ile Diyadin ilçesindeki Tendürek Dağı kar yağışıyla beyaza büründü.

Karla kaplanan Ağrı Dağı'nın zirvesini saran bulutlar ortaya güzel görüntüler çıkardı.