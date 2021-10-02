Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan ve Japonya'da COVID-19
[Fotoğraf: Reuters]
Asya ülkelerinden Pakistan ve Japonya'da COVID-19 salgını etkisini sürdürüyor.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1664 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 248 bin 202’ye yükseldi.
Ölenlerin sayısı 46 artışla 27 bin 831’e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 173 bin 437’ye çıktı.
Japonya
Japonya’da ise COVID-19 vaka sayısı son 24 saatte 1246 artarak 1 milyon 704 bin 592’ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 32 artışla 17 bin 732’ye yükseldi.
Son bir günde 84 bin 536 kişiye virüs testi yapılırken, 3 bin 611 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 719 kişi yoğun bakım servislerinde COVID-19 tedavisi görüyor.
Etiketler: Koronavirüs Japonya Pakistan
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