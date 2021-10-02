Kocaeli'nin Değirmendere ile Halıdere arasındaki sahil kısmında Marmara Depremi'nden kalan inşaat atıkları bulunuyor. Sahilde bulunan inşaat atıkları Büyükşehir Belediyesi döküm sahasına taşınıyor.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, inşaat atıklarını kaldırma işleminin tamamlanmasının ardından sahil projesi kapsamında çalışmalarına devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "İzmit Körfezi'nin yeni gerdanlığı" olacak Gölcük Değirmendere Halıdere arasındaki Kuruçeşme mevkisinde çalışmalara bu ay başında başlandı.

Sosyal sahalar oluşturulacak

37 bin 105 metrekare alana sahip Gölcük Değirmendere Halıdere Arası Sahil Düzenleme Projesi'nin, tamamlandığında bölgenin cazibe merkezi olması bekleniyor.

Projenin 19 bin metrekarelik kısmı vatandaşların rahat vakit geçirebilmesi için yeşil alan olarak ayrıldı. 1350 metre sahil uzunluğuna sahip projede vatandaşlar için yürüyüş ve bisiklet yolu inşa edilecek, kafeterya, mescit, tuvalet, çocuk oyun alanı kurulacak.

Vatandaşların spor yapabilmesi için de 1100 metrekarelik spor alanı, 1 basketbol sahası ve 2 tenis kortu inşa edilecek.